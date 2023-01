Nichelino, cassonetti in fiamme e danni all’albero di Natale del Comune: assessore chiama i carabinieri

Hanno danneggiato un addobbo natalizio consistente in una maschera in vetroresina col volto di Babbo Natale, posizionata vicino all’albero di Natale fatto installare dal Comune di Nichelino nella piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio.

Non solo. Hanno dato fuoco ai cassonetti e danneggiato lo stesso albero. Per questo motivo un assessore comunale di Nichelino ha richiesto l’intervento dei carabinieri. I “festeggiamenti” per l’arrivo del nuovo anno, evidentemente, si sono spinti troppo oltre e ora è caccia ai responsabili. I militari si stanno occupando delle indagini.

