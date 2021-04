Nichelino: assembramenti all’esterno di un bar, 29 persone multate

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale, i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 29 persone per assembramenti all’esterno di un bar a Nichelino.

I presenti si trovavano davanti all’ingresso del locale, pronti a consumare nonostante il divieto, tra gli altri, di mobilità dettato dalle norme anti Covid in zona rossa. Il bar sarà chiuso per cinque giorni. L’intervento di controllo è stato eseguito dai militari della locale Tenenza, in collaborazione con i colleghi del 1° Reggimento Piemonte.