Nic Mason a Stupinigi: il mito dei Pink Floyd inaugura Sonic Park

Il Mito dei Pink Floyd inaugura Stupinigi Sonic Park. Sarà infatti Nick Mason, storico batterista del gruppo londinese guidato nel 1965 dal fondatore Syd Barrett e, in seguito da Roger Waters e David Gilmour, ad aprire domenica 26, dalle 21 (biglietti da 50 a 90 euro) negli spazi della Palazzina di Caccia, l’edizione 2022 dell’atteso festival in provincia di Torino, organizzato da Reverse Agency. Lo stesso Mason che ha seguito le diverse evoluzioni della leggendaria band londinese, resistendo ai vari cambi di formazione, proporrà il concerto intitolato “Sacerful of secrets”. Un evento che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020, ma è stato rimandato fino ad oggi per le note vicende legate alla pandemia. Mason ha reclutato musicisti con storie diverse formando un autentico supergruppo. Oltre a Guy Pratt, batterista dal 1987, nella fase conclusiva del gruppo di “The great gig in the sky”, la band è, infatti, formata dall’ex chitarrista degli Spandau Ballet Gary Kemp, da Lee Harris, batterista dei Blackheads e dal tastierista Dom Beken che, come prima tappa della carriera, ha proprio questo significativo live. Il concerto sarà incentrato sui primi anni di carriera dei Pink Floyd, quando il mito era ancora in formazione e la creatività al massimo. . Un ritorno alle origini fortemente voluto, per catturare lo spirito più autentico del secondo album prodotto dalla rock band di “Wish you were here”. Il repertorio prevede anche il ripescaggio di lavori altrettanto storici, come “Ummagumma”, e “The piper at the gates of down”. L’excursus si ferma al 1973, prima dell’esplosione di successo grazie a “The dark side of the moon”. Dopo questo utile ripasso di storia musicale, le luci dello Stupinigi Sonic Park torneranno ad accendersi giovedì 30 per il live di Elisa, impegnata in un concerto per la salvaguardia dell’ambiente, venerdì 2 luglio tocca a Zucchero, il giorno successivo sul palco c’è Achille Lauro e sabato 9 luglio toccherà ai Litfiba nei concerti dell’ultima tournée. Quindi, spazio a Marracash (12 luglio) Irama 16 luglio), LP (17 luglio) Ben Harper (19/7) e per finire, mercoledì 20, Mara Sattei e Carl Brave.