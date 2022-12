Neve in Piemonte, Torino imbiancata: disagi alla viabilità [IL VIDEO]

Prima nevicata nella tarda mattinata di oggi in tutto il Piemonte, Torino compresa, e primi disagi per la viabilità nelle principali arterie della città.

INCIDENTI E STRADE BLOCCATE NEL TORINESE

Diversi i disagi segnalati a Torino e in provincia a causa della nevicata pomeridiana. Nel Canavese uno scontro frontale sulla statale pedemontana ha provocato quattro feriti, mentre tre Tir sono rimasti bloccati sulla rampa che porta allo svincolo dell’A4 Torino-Milano. Tra Bosconero e Feletto un camion è invece uscito fuori strada: nessun ferito ma lunghe code.

A TORINO CODE E RALLENTAMENTI

Si registrano inoltre rallentamenti e lunghe code sia in città a Torino che sulla tangenziale. Circolazione rallentata, invece, sulla linea ferroviaria Torino-Aosta sempre a causa del maltempo. Ritardi fino a un’ora su diverse tratte (come quella tra Chivasso e Strambino), mentre altri treni sono stati addirittura cancellati.

CIRCA 300 MEZZI IMPEGNATI

Sono circa 300 i mezzi impegnati sulle strade del Torinese per far fronte alla nevicata in atto. In azione anche mezzi spargisale e spartineve che, assicura la Città metropolitana, girerannop fin quando ce ne sarà l’esigenza.

MEZZI A LAVORO ANCHE NELLA NOTTE

Il personale Anas è invece al lavoro per ripristinare la circolazione sulle tratte bloccate. Il sindaco Lo Russo e l’assessore Foglietta hanno annunciato che i mezzi per lo sgombero della neve saranno attivi anche nel corso della notte e nella mattinata di domani.

LE PREVISIONI: DA DOMANI PREVISTA NEBBIA

Le precipitazioni nel capoluogo piemontese, secondo l’Arpa, si attenueranno nel corso del fine settimana con tempo in miglioramento. Allerta gialla del piano neve per la giornata di oggi, mentre da domani la neve lascerà spazio a formazioni nebbiose.

IL VIDEO di Tonino Di Marco