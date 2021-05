«Nelle campagne elettorali si incontrano tante persone»

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello rompe il silenzio. E lo fa dopo una riunione dei partiti di maggioranza e dopo che i contenuti delle intercettazioni telefoniche tra lo stesso Castello e Giuseppe Vazzana, uno degli arrestati dell’operazione “Platinum” della Dia, sono ormai sulla bocca di tutti. «Sono amareggiato ed enormemente dispiaciuto», scrive Castello in una nota stampa. «Conversazioni telefoniche che mi vedono ignaro e inconsapevole protagonista – aggiunge Castello – Infatti ho appreso dai mezzi di comunicazione della importante operazione portata a termine dalle forze di polizia contro la criminalità organizzata sul nostro territorio e frutto dell’indagine svolta dalla procura. Ho, inoltre, appreso dalle fonti giornalistiche che nella correlata ordinanza di custodia cautelare sarebbero riportate trascrizioni di conversazioni telefoniche che mi vedono ignaro ed inconsapevole protagonista con persona ora sottoposta a misura restrittiva». Fin qui i fatti per i quali Castello dice di essere «dolorosamente dispiaciuto, in quanto sono consapevole che il semplice accostamento del primo cittadino a un soggetto coinvolto in fatti giudiziari di tale rilievo, hanno un riverbero tremendo sulla città che ho avuto l’onore di rappresentare in questi quattro anni, e per giunta, in un momento delicato come questo caratterizzato dall’emergenza pandemica». Il sindaco esprime la più totale e ferma fiducia nell’operato della magistratura e desidera rassicurare la cittadinanza in merito alla sua onorabilità. «Ho sempre dialogato con i cittadini tutti in modo serio e responsabile, ritenendo questa la modalità ordinaria di relazione. Vorrei rassicurare tutti i Chivassesi che nella mia condotta non c’è mai stato nulla al di fuori della legalità o che possa avere rilevanza penale. Sembra scontato ricordarlo, ma durante una campagna elettorale si parla e si incontrano centinaia di persone. Ho fatto per anni il consigliere comunale, poi l’assessore ed ho sempre ricevuto i cittadini per dare risposte ai loro problemi. Il mio ufficio in municipio è sempre stato aperto ed il mio cellulare sempre a disposizione della cittadinanza. E’ il mio modus operandi». Una vicenda che sembra aver ferito terribilmente il sindaco che conclude: «Ho sempre agito nell’esercizio della funzione pubblica in nome della tutela dell’interesse generale, sopportando sacrifici personali e chiedendo sforzi importanti anche alla mia famiglia. Ho un’unica priorità, una priorità assoluta: la fiducia dei cittadini chivassesi nei confronti di chi li amministra. Sono una persona perbene, lavoratore e appassionato della vita della città».