Nella ciclabile della discordia arriva una nuova illuminazione

Il tunnel del buco libero lungo la pista ciclabile dell’ex area Paracchi vedrà presto la luce. In senso letterale. La proprietà, infatti, durante l’ultima assemblea ha autorizzato Iren ad installare un impianto di luci per illuminare, finalmente, la tetra galleria della pista. Una richiesta che i ciclisti della zona, ma anche i residenti del quartiere, i comitati e la circoscrizione Quattro, avanzavano da molto tempo per porre un freno al degrado e migliorare così la sicurezza lungo la pista ciclabile. Nel tunnel completamente al buio, infatti, ci si imbatte spesso e volentieri in barboni o in tossici intenti a fare uso di eroina. Una narcosala a cielo aperto che si può ben vedere anche in prossimità della seconda uscita della pista, su corso Svizzera, vicino al distributore di carburante che costeggia il muro dell’Amedeo di Savoia. Area, tra l’altro, chiusa da quattro anni perché le recinzioni in legno erano diventate pericolose. Un anno fa, l’ipotesi delle luci nella galleria sembrava di difficile realizzazione, perché si tratta di un posto situato proprio sotto al fabbricato della CoGeFa e quindi non di competenza comunale. «L’illuminazione non è presente perché l’impianto non ci riguarda», avevano risposto gli uffici dell’assessorato all’Ambiente alla circoscrizione Quattro. Ora le cose sono cambiate e resta da vedere quando arriveranno le tanto attese luci, dopo che la ciclabile era già stata migliorata con la segnaletica, anche in questo caso a seguito delle richieste di residenti e comitati.