Nel Po i relitti di bici e monopattini

Al Po non bastano gli interventi di canoisti e volontari per ritornare in splendida forma. La colpa non è solo delle alghe, che ogni estate danno da parlare, ma anche delle bici e dei monopattini lanciati nel fiume dagli incivili. Si torna, quindi, a fare i conti con i raid vandalici. Un primo monopattino rosso dell’azienda Voi Technology è stato lanciato nel Po nei giorni scorsi. La foto scattata su Facebook toglie ogni dubbio. Chi commenta attacca gli autori del gesto: «sono degli incivili».

MONOPATTINI E BICI

Ma basta camminare qualche metro a piedi all’altezza dei Murazzi per scorgere anche una vecchia bici, a metà tra un paio di rocce e le alghe. E non solo. I relitti dello sharing non sono l’unico problema del principale fiume della nostra città. Anche i rifiuti della malamovida hanno ripreso a “colpire” le sponde. Bicchieri e bottigliette di plastica, lattine di birra, sacchetti e cartacce. Si trova davvero di tutto facendo un rapido giro di perlustrazione. I resti delle notti brave della “movida” galleggiano all’altezza del Lungo Po Cadorna, soffocando flora e fauna.

LA DISCARICA

Una vera e propria discarica di plastica e vetro che ha suscitato le proteste dei residenti della zona che ogni week-end devono convivere con grida e schiamazzi dei giovani ubriachi. «Questa zona – sottolineano Marta e Flavio, due passanti – è diventata davvero invivibile». Nei giorni scorsi ci hanno pensato gli addetti dell’Amiat a effettuare alcuni interventi per rimuovere lo strato di alghe e l’immondizia da quel Po trasformato in una gigantesca palude. In aiuto sono intervenuti anche i cittadini, a cominciare dai ragazzi del circolo “Amici del Fiume” che a bordo dei loro motoscafi hanno speso tempo prezioso per rimuovere bottiglie di plastica e lattine lanciate nel fiume dagli incivili. Sono state utilizzate tre barche, con l’ausilio di una catena, per strappare le infestanti che ricoprono per intero le sponde dei Murazzi.