Nel Parco del Meisino tra Po, padel e degrado. In attesa dei fondi Pnrr

Il Po davanti e in sottofondo le auto che sfrecciano verso la curva delle Cento Lire. E negli occhi una enorme distesa di verde che si estende all’ombra di Superga: è il Parco del Meisino, un’area in parte degradata che ora sogna di rilanciarsi grazie ai fondi del Pnrr. Ne ripercorre la storia Luca Rastelli, proprietario dei terreni dov’è nato lo Sport Club Meisino: «Una volta c’erano cascine importanti e si coltivavano grano, orzo e cereali: merito del terreno molto fertile. D’altronde siamo in un’area golenale, alla confluenza fra Po, Dora e Stura». Lì accanto, dodici anni fa, Rastelli ha creato il suo centro sportivo con un investimento privato e una convenzione con il Comune e la Circoscrizione 7: «Abbiamo riqualificato una zona che prima ospitava solo spazzatura e prostitute. Oggi centinaia di ragazzi vengono qui a giocare a calcio a 5, calcio a 7 e beach volley. E ora pure a padel: dopo la pandemia abbiamo realizzato tre campi al posto di uno da calcetto».

Tutto intorno c’è il verde del Parco, tagliato a metà dal corso Don Luigi Sturzo. Il lato verso San Mauro comprende sentieri in mezzo agli alberi che portano verso la bocciofila, gli orti urbani e la spiaggia dove molti torinesi hanno cercato refrigerio in questa estate bollente. Ma lungo il percorso spiccano cartelli illeggibili, oltre a giochi per bambini e attrezzature sportive da riparare. Dall’altro lato del corso, l’area verde corre lungo il Po e arriva fino al cimitero di Sassi e ai campi abbandonati del Tarcisia. In mezzo c’è l’ex galoppatoio militare: «Quella zona è piena di disperati che dormono lì e organizzano rave party – riporta ancora Rastelli – Per fortuna, carabinieri e vigili ne hanno fermati tanti sul nascere».

Adesso si spera nella futura “cittadella dello sport”: campi da cricket, una pista artificiale per lo sci di fondo e strutture per tante altre attività sportive, possibili grazie al fondi del Pnrr. Dovrebbero arrivare 11,5 milioni per recuperare anche l’area dell’ex galoppatoio: «Bisogna fare un plauso all’assessore Francesco Tresso e al presidente della Circoscrizione Luca Deri – conclude Rastelli – Speriamo che sia la volta buona per il rilancio dell’ area e delle strade di accesso».