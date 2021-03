Nel parcheggio di via Monteverdi l’accampamento abusivo dei nomadi [LE FOTO]

Si è conclusa con 14 sanzioni amministrative e altrettante diffide, finalizzate al sequestro dei mezzi, un’attività di controllo di un parcheggio, all’interno di un’area pubblica nei pressi di via Monteverdi a Torino, sulla quale, dal 9 marzo scorso, si era insediata una carovana di nomadi siciliani costituita da una cinquantina di persone, 13 autocaravan (roulotte) e un camper.

L’OPERA DI MONITORAGGIO DELL’ACCAMPAMENTO

Gli agenti del Reparto Informativo Minoranze Etniche della polizia municipale, dopo aver documentato con appostamenti l’accampamento, hanno accertato che tale insediamento aveva tutti i presupposti per continuare nel tempo. Proprio come in un campeggio, infatti, alcune attrezzature del vivere quotidiano venivano utilizzate in comune, oggetti come cucine, mobili, tavolini, barbecue e anche stendi biancherie.

VIOLATA LA NORMATIVA REGIONALE

Poiché la costituzione di fatto di un’area adibita a campeggio senza la dovuta autorizzazione costituisce, secondo il recente aggiornamento della Normativa Regionale (gennaio 2021), una violazione di tipo amministrativo, giovedì mattina gli uomini del RIME della Polizia Municipale hanno provveduto a sanzionare tutti gli utilizzatori dei mezzi, diffidandoli alla continuazione dell’illecito, pena il sequestro dei mezzi.

PIOVONO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nello specifico sono state contestate 14 violazioni amministrative ai sensi della Legge Regionale n°5 del 22/02/2019 artt. 10 e 21, per un totale complessivo di quasi 5.000 euro, oltre alle relative 14 diffide propedeutiche all’applicazione del sequestro amministrativo del mezzo qualora gli autori dell’illecito non dovessero lasciare l’area nelle successive 48 ore.

E’ IL SECONDO INTERVENTO DELLA MUNICIPALE

Si tratta del secondo intervento importante, a distanza di pochi giorni da quello di strada del Villaretto, effettuato dal RIME della Polizia Municipale nei confronti di nomadi camminanti siciliani in applicazione della nuova Normativa Regionale