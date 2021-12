Nel paese più anziano anche il sindaco scelto per la sua età

Nel Comune più “vecchio” d’Italia anche il sindaco è stato scelto per la sua anzianità.

È un vero paesino dei record Ribordone, piccola gemma canavesana incastonata nella Val Soana. Nel report annuale dell’Istat, Ribordone ha conquistato la classifica di Comune più anziano, con una età media dei suoi residenti di 66,1 anni contro la media nazionale di di 46. E non si fermano qui le curiosità: la popolazione conta, infatti, solamente 48 residenti (dato 2017), di cui una sola minorenne. Quest’ultima, nata nel 2010, è l’ultima bambina di Ribordone: oggi ha 11 anni e per molto tempo ha contribuito ad abbassare la media del paese, fino allo scorso anno quando il comune del Canavese – che già in passato era stato il più anziano d’Italia – è tornato in vetta. L’ultimo record riguarda l’evasione del canone Rai: sembra, infatti, che il 91% della popolazione locale non lo paghi, la gente del posto la vive come una sorta di disobbedienza fiscale dato che nella vallata il segnale televisivo è pressoché assente.

Anche il sindaco, Guido Bellardo Gioli è stato scelto perché più anziano. È successo alle elezioni del 2014 quando si presentarono eccezionalmente tre liste (30 candidati per 46 elettori). Al primo turno finì in parità (19 voti per i primi due candidati) e al ballottaggio fu nuovamente un pareggio (21 voti a testa) così Bellardo Gioli, in base alle legge, con i suoi 70 anni la spuntò sull’avversario che ne aveva solo 58. È stato, poi, rieletto nel 2019 in quanto unico candidato. «Qui l’aria di montagna è buona e si vive bene a contatto con la natura e i suoi ritmi – spiega il primo cittadino Bellardo Gioli – il nostro paese non è solo abitato da anziani, molti vivono qui ma hanno la residenza altrove e d’estate in tanti tornano ad occupare le seconde case. È un paese vivo, con tradizioni e manifestazioni. Abbiamo tre associazioni, tra le quali la pro loco, e non abbiamo nessuna associazione specifica per la terza età». Di fiocchi alle porte, rosa o azzurri, non se ne vedono da un bel po’. «L’unica bambina è nata undici anni fa: l’accompagniamo a scuola, al paese vicino, in auto che è un po’ uno scuolabus comunale. Non incentiviamo i giovani a venire a risiedere qui, anche se ci farebbe molto piacere, e qualcuno in seguito al bando della Regione per la residenza agevolata in montagna è venuto a informarsi. Abbiamo un solo negozio di prodotti locali, riaperto qualche anno fa, ma per noi è sufficiente». «A noi – conclude con una battuta il sindaco – piace la nostra longevità, forse un po’ meno all’Inps».