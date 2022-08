Nel mese di agosto ben 9 incidenti su 15 causati dai cinghiali

I danni provocati dai cinghiali nell’Alto Canavese, non solo stanno mettendo in ginocchio il comparto dell’agricoltura, ma creano disagi e pericoli anche lungo le strade. Infatti, in 20 giorni sono stati segnalati nove incidenti stradali (su un totale di 15) causati dall’attraversamento degli ungulati. Ma si stima siano stati almeno il doppio perché molti automobilisti preferiscono tenersi il danno piuttosto che restare in attesa che carabinieri forestali e addetti della Città metropolitana terminino le complicate operazioni di rilevamento. La scorsa settimana, una carcassa di giovane cinghiale è stata per un’intera giornata sulla carreggiata della Pedemontana poco prima di Colleretto Giacosa. «Serve un piano di abbattimenti dei cinghiali serio – dice Roberto Colombero, presidente Unione nazionale Comuni Comunità enti montani (Uncem) Piemonte – chiaro a tutti, senza troppi passaggi burocratici, senza mille soggetti da informare, che non contrapponga cacciatori e agricoltori. La Regione ci sta lavorando, ma a monte vi deve essere una piena consapevolezza dei ministeri delle Politiche agricole e dell’Ambiente. Perché il problema che abbiamo registrato in Canavese, così grave, è nazionale». Sui cinghiali servono abbattimenti perché gli agricoltori sono in crisi, delusi e arrabbiati. Uncem è con le associazioni di categoria agricole nella denuncia del problema. Ma serve un coordinamento delle azioni. Gli abbattimenti devono essere eseguiti su mandato dei sindaci, con ordinanze, da soggetti che agiscano velocemente e senza troppa burocrazia. Colombero, con il vicepresidente Uncem Piemonte Igor De Santis, ha incontrato, su invito di Marina Carlevato, consigliera di Colleretto Castelnuovo, alcuni imprenditori agricoli. I prati dell’azienda agricola di Paola Roletto Zabella a Priacco di Cuorgné ed in altre zone della Valle Sacra, sono distrutti e non potranno essere utilizzati in questa stagione, forse nemmeno nelle prossime. Con Colombero vi erano il sindaco di Colleretto, Aldo Querio Gianetto, il componente della giunta Uncem Maurizio Giacoletto, la sindaca di Borgiallo Franca Cargnello ed altri amministratori della Valle Sacra. A Priacco anche il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone. Colombero ha incontrato il presidente dell’ Unione montana Valli Orco e Soana, Marco Bonatto. «Serve chiarezza, sui cinghiali – precisano Colombero e De Santis – chi abbatte, che cosa e in quali tempi. Come ci hanno chiesto gli amministratori canavesani ancora nelle scorse ore, proseguiamo il lavoro in stretto contatto con la Regione, con l’assessore Marco Protopapa». Durissima e immediata la risposta delle associazioni animaliste: «L’obiettivo di fondo non è salvaguardare le colture o la sicurezza stradale, ma far divertire i cacciatori dodici mesi l’anno, possibilmente senza regole e restrizioni. Fare dei nostri boschi e delle nostre colline un immenso parco divertimenti per le doppiette».