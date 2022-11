Nei “render” è tutto bello

Se non ci avete fatto caso, nei “render” di presentazione di nuovi quartieri o rivoluzioni viarie, la gente è sempre allegra e contenta, passeggia in mezzo al verde o in incontaminate agorà commerciali; le auto d’altro canto scivolano in strade perfette in armonia tale che solo nei film di fantascienza – fino a che il sistema di guida automatico impazzisce e arriva la catastrofe – o negli spot d’alta gamma. Ma poiché la vita non è un render, anche quelle belle soluzioni di piste ciclabili che abbiamo in città – alle quali qualche pregio comunque va riconosciuto – sembravano perfette, adatte allo scopo e via dicendo. Ma nei render la gente non posteggia in doppia fila, i pupazzi in monopattino sono statici e non lanciati a una velocità eccessiva per i riflessi umani, i ciclisti non vanno sul marciapiede e le strade non sono martoriate di buche come un camposanto bombardato. In un render, persino piazza Baldissera deve essere sembrata bella. Teoria e pratica sono due cose diverse, tanto che la seconda dovrebbe di norma confermare o migliorare la prima. Per arrivare a una piacevole coabitazione fra i diversi utenti della strada ci vuole qualche regola condivisa, ci vuole qualche rudimento di educazione civica – anzi, di educazione e basta -, ma anche un minimo di osservazione del reale. Forse fanno prima gli architetti a inserire code, doppie file e qualche ambulanza qua e là nei loro progetti. Almeno non sarà più pubblicità ingannevole.

