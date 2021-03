Nedved blinda Pirlo: “Sarà l’allenatore della Juve al 100%”

Pavel Nedved blinda Andrea Pirlo. In un’intervista rilasciata a Dazn il ceco assicura che “Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus al 100%”. Un attestato di stima importante in un momento particolare per il club, eliminato dalla Champions e sconfitto in casa dal Benevento. “Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma noi siamo molto tranquilli” ha detto il vicepresidente bianconero.

Parole al miele anche per Cristiano Ronaldo. “Per quanto mi riguarda non si tocca. Ha un contratto fino al 2022 e rimarrà”.