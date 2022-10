Neanche un centesimo del Pnrr da Roma ai Comuni del torinese

Annullare il bando sulla “Rigenerazione urbana” , riscrivendolo tutto e individuando «parametri migliori, metodi diversi di valutazione dei progetti che sono necessari». La richiesta arriva dall’Uncem, Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani, che si innesta sulle polemiche seguite alla pubblicazione della graduatoria del bando relativo ai Comuni fino a 15mila abitanti. «Il sud si prende tutto il Pnrr», è l’urlo di rivolta partito dalle regioni del nord, di fatto tagliate fuori dalla graduatoria.

Su 202 Comuni che si sono aggiudicati il finanziamento stabilito con decreto il 19 ottobre, 201 si trovano nel Mezzogiorno. In particolare in Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata. Uno solo al Centro (Vallefoglia, in provincia di Pesaro). E nessuno al nord. Al Piemonte, dunque, neanche un centesimo dei 296.285.357, 88 milioni. L’Uncem, che rappresenta tutti i piccoli comuni, non entra direttamente nella polemica tra Settentrione e Meridione. Ma contesta le «dimensioni territoriali» delle misure di investimento statali e in particolare del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, tema che è «centrale per il Paese, per il nuovo Governo e per il nuovo Parlamento», visto che «non vi è crescita e uscita dalle crisi senza territori più uniti e più coesi».

Con l’uso dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale preso come parametro per la graduatoria o altri parametri dati dai bilanci dei Comuni, «non si premia il merito dei progetti- afferma il presidente Marco Bussone – Si fanno graduatorie finte e distorte, che fanno male ai sindaci e alle comunità. Finanziare così, in quel modo, non ci serve. Crea solo polemiche, genera arrabbiatura contro Stato e Ministeri, contrappone i sindaci». «L’assegnazione delle risorse è da rifare in modo efficace e rispettosa dei territori, delle esigenze delle dimensioni territoriali per una vera “rigenerazione urbana” nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Non servono al Paese le separazioni generate tra chi ha o meno risorse per investimenti. Si riscriva tutto. E si faccia più attenzione alle geografie nella piena attuazione del Pnrr e nella assegnazione di altre risorse. Alle polemiche sostituiamo impegno civico per rigenerare unità nel Paese», sostiene ancora Bussone.