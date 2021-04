Neanche il carcere ferma il boss. Il narcotraffico gestito dalla cella

Neanche le manette lo hanno fermato. Dalla sua cella, Giuseppe Nerbo Junior ha continuato a gestire il proprio impero, basato sul narcotraffico tra Spagna e Italia. Con quattro cellulari – più quelli che si faceva “prestare” dagli altri detenuti – secondo le accuse dei carabinieri del Ros di Torino, impartiva ordini, definiva trattative, gestiva i componenti della sua organizzazione. Telefoni che ovviamente non avrebbero dovuto essere in un carcere. I militari hanno chiuso nei giorni scorsi – con 9 arresti in tutta Italia – una lunghissima indagine, nata 4 anni fa, quando Nerbo venne rintracciato e arrestato a Barcellona, dove si era rifugiato nel novembre del 2016 in seguito alla condanna per l’omicidio del gioielliere Patrizio Piatti, avvenuto a Monteu Roero nel 2015. Una volta estradato in Italia, Nerbo avrebbe continuato a gestire la propria organizzazione dal carcere di Aosta, dove era stato rinchiuso. Il tutto con la complicità della sorella e della compagna – anch’esse tra i 9 arrestati – che lo avrebbero “sostituito” all’esterno del carcere e che si sarebbero preoccupate di fornirgli in prima persona i cellulari durante gli orari di visita dei parenti. « L’introduzione dei telefoni in carcere – spiega il procuratore capo di Torino, Anna Maria Loreto – è un fenomeno preoccupante, che svilisce la lotta contro la criminalità organizzata ed è sintomo del potere mafioso. Si tratta di un fenomeno in costante ascesa, come dimostrano i numeri: in Italia nel 2018 ne sono stati sequestrati 394, l’anno dopo 1.204 e solo nei primi nove mesi del 2020 si è arrivati alla cifra di 1.761». Le nove persone arrestate ieri (3 a Torino, 2 in Sardegna, una ad Ancona, Pozzallo e Albisola Marina, oltre ovviamente a Nerbo) sono accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e plurimi episodi di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità. Il canale della droga era quello “tradizionale”: dalla Spagna alla Liguria via mare, poi fino a Torino da dove lo stupefacente veniva smistato nel resto d’Italia, a volte chiuso in frigoriferi recapitati da società di spedizioni ignare del reale contenuto dei pacchi, all’interno dei quali venivano anche inseriti apparecchi gps per seguire il viaggio dello stupefacente passo-passo. Nel corso delle indagini, i militari hanno sequestrato 170 chili di cocaina, hashish ed anfetamine. Ieri ai componenti della banda sono anche stati sequestrati beni per circa 700mila euro.