‘Ndrangheta, operazione Platinium-DIA: arresti in Italia, Germania, Romania e Spagna [VIDEO]

PLATINIUM-DIA. È in corso una maxi operazione di polizia contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Procura di Torino, che vede impegnati oltre duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e guardia di finanza, denominata ‘Platinum-Dia. L’operazione rappresenta un duro colpo alla mafia calabrese, come affermato dagli inquirenti.

Oltre che in Italia, l’operazione è in corso in Germania, Romania, Spagna: numerosi arresti e perquisizioni nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta di Volpiano, considerata terminale economico della famiglia Agresta di Platì.

A finire nel mirino degli agenti anche esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca, ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale e attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.