«Nato nel 1957 e abbandonato: cerco la mia mamma torinese»

«Sono nato a Torino e sono stato adottato da una famiglia trentina. Voglio trovare le mie origini». Inizia così l’appello che Bruno, 63 anni, ha diffuso sui social per cercare, dopo tantissimo tempo, la sua famiglia originaria torinese. Bruno è nato il 19 dicembre 1957, alle 3 di notte, all’ospedale Sant’Anna, con il nome di Giuseppe Frandesi. Pochi giorni dopo, è stato trasferito all’Ipi di corso Giovanni Lanza, l’istituto provinciale per l’infanzia. Ci è rimasto per due anni, poi, nel novembre del 1959, è stato adottato da una famiglia proveniente da Trento, che lo ha chiamato col nome che porta tuttora, appunto Bruno. Ma la famiglia che lo ha messo al mondo, non l’ha mai conosciuta. E allora si è rivolto alla rete, scrivendo il suo messaggio all’interno del gruppo “Ti Cerco. Appelli di persone che cercano le loro origini e i propri cari”. Una community Facebook che conta oltre 200mila iscritti e dove tutti i giorni si possono leggere post come quello di Bruno, provenienti da tutta Italia. Figli che cercano le loro madri, persone che vorrebbero conoscere i loro fratelli o le loro sorelle. La pagina Facebook, infatti, è nata proprio per questo. Per dare l’opportunità alle persone – divise dalla vita, o magari da un’ingiustizia – di ritrovarsi. Ma ci sono anche desideri più “leggeri”, come quelli scritti da chi vuole solo ricercare gli amici con cui aveva trascorso l’infanzia. Bruno, invece, desidera conoscere la sua famiglia sotto la Mole. Al messaggio ha allegato 4 foto di quando era bambino, più una attuale. Il suo post ha avuto un riscontro enorme, ed è stato condiviso da migliaia di utenti della rete. «Cerco le mie radici – precisa – senza pretendere nulla e senza nulla togliere ai miei genitori adottivi, che mi hanno dato il mondo. Ma vorrei completare il mosaico della mia vita, con questo tassello. Lo faccio per i miei figli, e per me».