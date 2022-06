Nations League, Italia-Germania 1-1: Pellegrini la sblocca, poi Kimmich

L’avventura dell’Italia in questa nuova edizione della Nations League inizia con un pareggio per 1-1 contro la Germania. Nonostante la formazione sperimentale, la Nazionale di Mancini tiene testa ai tedeschi al Dall’Ara e passa anche in vantaggio al 70′ con Pellegrini su assist della sorpresa Gnonto, che era entranto in campo 5′ prima al posto di Politano. Dopo 3′ gli avversari pareggiano con Kimmich.