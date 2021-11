Nata da maternità surrogata, bimba abbandonata in Ucraina

Sono andati fino in Ucraina a cercare una madre surrogata per mettere al mondo una bambina che poi hanno abbandonato. E adesso il Tribunale per i minorenni di Torino ha aperto la procedura di adozione per la bambina, che ora ha un anno e quattro mesi. La piccola per ora è stata affidata a una famiglia che se ne occuperà fino a quando non verrà data in adozione. Intanto il Tribunale di Novara, dove risiede la coppia che ha “cambiato idea”, ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato.

Secondo quanto è stato ricostruito, i genitori italiani erano andati in Ucraina nell’agosto del 2020 per coronare il loro desiderio di avere un figlio attraverso una madre surrogata. Dopo il riconoscimento della bambina, la coppia è rientrata in Italia affidando la neonata a una baby-sitter del posto. Poi, incredibilmente, sono spariti nel nulla. Al compimento del primo anno di vita della bimba, non avendo avuto più notizie dai genitori e non avendo più ricevuto neanche il compenso pattuito per il sostentamento della piccola, la baby-sitter, timorosa anche di eventuali ripercussioni legali, si è rivolta al consolato italiano per denunciare l’accaduto.

Una volta accertato che la coppia di Novara non voleva più prendersi cura della bambina, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia è stato incaricato di occuparsi del rimpatrio della piccola con la collaborazione della Croce Rossa, che ha inserito nel team la pediatra Carolina Casini. La sua foto sull’aereo, con la bimba abbracciata stretta stretta al suo collo, hanno commosso l’Italia. «Le condizioni della bambina sono buone – ha spiegato lei stessa dopo il ritorno in Italia -. Per fortuna, la tata che l’ha accudita, l’ha amata molto e se ne è presa cura egregiamente. La bimba aveva un profumo buonissimo – racconta ancora la Casini. – Ha dormito in braccio a me per due ore e mezza, per tutta la durata del viaggio. È bellissima. Avevo paura di trovare una piccola mal tenuta, non ben nutrita e deprivata affettivamente, ma non è stato così: la bambina è allegra e interagisce positivamente con gli adulti. Come sempre – conclude la pediatra – la Croce Rossa protegge l’umanità e opera attivamente per garantire il diritto di adulti e minori ad essere protetti».