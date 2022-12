Nasti e Zaccagni verso le nozze: ci sono la data e le due location

Uno è di Rimini, l’altra di Napoli, si sono incontrati a metà strada perché ormai la loro vita è a Roma. Ancora di più dalla prossima estate, perché Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno già deciso data e location del matrimonio. Succederà il 20 giugno 2023, come anticipa il settimanale “Chi” che rivela anche i primi dettagli delle nozze. L’influencer e il calciatore della Lazio, diventati genitori del piccolo Thiago a metà novembre, hanno voglia di fare festa in grande e non a caso sono previsti più di 200 invitati per il giorno che sigillerà il loro amore. Per il rito religioso, avrebbero scelto la Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. In pratica la stessa chiesa lo stesso luogo che vide unirsi in matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi, anche se questa volta è difficile immaginare una diretta su Sky come era successo allora. Ma c’è un filo rosso che li unisce al Pupone e alla sua ex anche per il ricevimento. Hanno scelto le atmosfere eleganti e spettacolari di Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale e su San Pietro. Era stata anche la scelta di Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma e romano doc, per il proprio matrimonio con Veronica Martinelli. Ma soprattutto nel 2005 la villa ospitò un’altra celebre festa, quella di Totti e Ilary Blasi poche settimane dopo il matrimonio. Ma evidentemente loro non sono scaramantici e stanno pianificando tutto con Erika Morgera, nota wedding planner romana, e presto usciranno nuovi dettagli. La proposta era arrivata l’estate scorsa al chiaro di luna, mentre la coppia cenava in un ristorante affacciato sul mare a Ischia. Una cena a lume di candela sul mare, una canzone romantica di Lana Del Rey, ma soprattutto l’anello che a un certo punto è spuntato fuori dalla tasca di Zaccagni. «Lo voglio, non vedo l’ora di essere tua moglie», aveva commentato lei.

Perché Chiara ha capito fin da subito che Zaccagni era quello giusto: «Sono stata molto fortunata perché nel momento in cui ero così, ho conosciuto Mattia che mi ha reso troppo felice. Infatti è l’unico ragazzo che la mia famiglia approva davvero».