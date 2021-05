Nasce una “Stanza tutta per sé” nella stazione dei Carabinieri di Pianezza, il progetto nato a Torino e presente in tutta Italia [FOTO]

Un luogo sicuro, protetto, un luogo dove le donne vittime di violenza potranno essere libere di raccontare agli investigatori le vessazioni ed i maltrattamenti subiti.

La stanza d’ascolto per le donne

Nella Stazione dei Carabinieri di Pianezza nasce una “Stanza tutta per sé”, iniziativa frutto di un Protocollo d’Intesa tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’Unione italiana del Soroptimist International, associazione mondiale di donne impegnate nella promozione dei diritti umani e nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro. Lo scopo dell’iniziativa è quello di realizzare ambienti protetti e dedicati che, grazie anche alla particolare scelta degli arredi e delle decorazioni delle pareti, trasmettano un maggior senso di accoglienza della persona e di attenzione per le sofferenze subite. Il progetto comprende, inoltre, un impegno articolato sulle problematiche dell’incentivo alla denuncia e si occupa di predisporre mezzi utili ad avvicinare il maggior numero possibile di vittime al fine di far conoscere l’esistenza e la localizzazione sul territorio delle “Stanze tutte per sé” presenti in tutta l’Italia.

Da Mirafiori a tutta Italia

Quella della Stazione dei Carabinieri di Pianezza è la quarta “Stanza tutta per sé” realizzata nell’ambito del Comando Provinciale di Torino da Soroptimist International Club di Torino, che ha recentemente celebrato il suo 70esimo anniversario di fondazione. La prima delle ormai 170 stanze presenti su tutto il territorio nazionale è stata realizzata nel 2014 presso la Compagnia Carabinieri di Torino Mirafiori. Nella stanza le donne che si recheranno troveranno arredi accoglienti donati dal club Soroptimist di Torino, che ha fornito anche un kit informatico per consentire ai militari dell’Arma una più efficace azione di verbalizzazione delle audizioni.