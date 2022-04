Nargi-Matri, niente matrimonio: «Lo hanno di nuovo rimandato»

Nelle ultime immagini sorride felice insieme alla figlie che sono in vacanza con lei a Sharm el Sheik. Ma intanto sembra che ancora una volta Federica Nargi abbia dovuto rinviare le nozze con Alessandro Matri. A spifferarlo è un amico della coppia, intervistato da “Diva e Donna” anche se i motivi non sono chiari. Però almeno per ora nessuno dei due ha voluto commentare l’indiscrezione e questo sa di conferma.

Eppure nei mesi scorsi era stata la stessa showgirl romana ad annunciare il matrimonio in una intervista a “Visto” («Il matrimonio arriverà»). Ed era stato proprio il settimanale “Diva e Donna” a svelare qualche particolare in più di una delle cerimonia più attese. Doveva succedere a fine giugno del 2022, quasi sicuramente a Formentera, l’isola spagnola che per entrambi è il luogo del cuore. Proprio lì l’ex calciatore e l’ex “Velina” erano stati in vacanza per la prima volta diversi anni fa e lì tornano con regolarità ogni estate insieme alle loro bambine, che oggi hanno 5 e 2 anni.

La coppia in effetti era pronta per convolare a nozze già nel 2020, ma come per molti altri fidanzati e conviventi il Covid aveva fatto slittare tutto. «Il matrimonio? Volevo farlo quest’anno, poi è arrivata Beatrice. Dopo 10 anni dev’essere una cerimonia enorme, altro che intima. Intimo vuole dire almeno 300 persone», aveva confessato lei a “Verissimo” qualche tempo fa.

I due stanno insieme dal 2009, sono una delle coppie più solide nel mondo dello sport e dello spettacolo ribaltando il concetto stereotipato del calciatore e della velina, anche se a tutti gli effetti lo sono stati. Da allora ad oggi sono arrivate Sofia e Beatrice, hanno cambiato diverse città e diverse case, ora finalmente sono arrivati a Roma da dove lei è partita per costruire il suo successo. E così sarà, ormai non sembrano esserci più dubbi. Come mai ci sono stati dubbi sulla forza del loro amore che non è mai stato chiacchierato ma molto vissuto.