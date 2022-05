Narcosala nell’alloggio della pusher: eroina e siringhe sporche di sangue

Prosegue l’attività di contrasto dello spaccio di droga da parte dei poliziotti del commissariato Barriera Nizza che negli ultimi giorni hanno concentrato i loro sforzi nella zona di piazza Bengasi. Nelle vicinanze, infatti, è stato individuato il covo di una spacciatrice italiana che aveva anche adibito una stanza del suo appartamento a una vera e propria narcosala dove si consumavano eroina e cocaina. « L’operazione – ha dichiarato la dirigente del commissariato di zona, Raffaella Fontana – è una risposta forte della polizia, per la città, al traffico di droga».

Infatti nelle ultime settimane erano giunte segnalazioni riguardo un via vai sospetto proprio nelle vicinanze di quello che sarebbe stato scoperto come il covo dello spaccio. Gli investigatori hanno quindi avviato continui servizi di appostamento e pedinamento per individuare i responsabili. La donna è stata seguita a più riprese e il giorno in cui è finita in manette è stata fermata in via Onorato Vigliani mentre consegnava la droga ad un uomo, anche lui fermato dagli agenti. Nella borsetta della spacciatrice sono state trovate numerose dosi di cocaina ed eroina, pertanto i poliziotti hanno deciso di perquisire la sua abitazione.

Lì la scoperta della narcosala: sul tavolo, oltre alla droga, c’erano cucchiai, diverse siringhe, alcune sporche di sangue e tutto l’occorrente, sia per confezionare le dosi, sia per consumarle lontano da occhi indiscreti. Infatti, una delle ipotesi paventate dagli investigatori, è quella che l’appartamento venisse utilizzato anche come luogo di consumo e che il «sospetto via vai» in quel palazzo non riguardasse solo l’acquisto e la vendita dello stupefacente.

Da quel che è emerso, appare verosimile ritenere che l’alloggio dello spaccio fosse meta anche di alcuni tossicodipendenti che dalla provincia raggiungevano la città per comprare eroina e cocaina. Gli agenti del commissariato barriera Nizza hanno anche sequestrato una significativa quantità di droga. Nell’ultimo anno gli stessi agenti sono stati protagonisti di numerosi blitz, sequestri e arresti in ambito di spaccio di sostanze stupefacenti, riuscendo a conseguire risultati più che degni di nota.

Lo scorso settembre, ad esempio, i poliziotti di Barriera Nizza, avevano sequestrato 155 chili di droga e più di 20mila euro in contanti, sgominato per alcuni mesi lo spaccio di strada in uno dei luoghi più critici nel territorio, proprio piazza Bengasi. Si è trattato di uno dei sequestri più cospicui mai effettuati dal commissariato Barriera Nizza negli ultimi anni.