Napoli troppo forte: Torino battuto 3-1 al ‘Maradona’

Terza sconfitta consecutiva per il Torino, sconfitto 3-1 al ‘Maradona’ dal Napoli primo in classifica di Spalletti. Uno-due micidiale dei partenopei, che trovano impreparata la difesa granata. Al 5′ cross di Mario Rui dalla sinistra e colpo di testa vincente di Anguissa, con Buongiorno letteralmente sovrastato.

Sei minuti dopo, il Napoli raddoppia: Politano lancia Anguissa, che si fa cinquanta metri di campo bruciando un Buongiorno in colpevole ritardo, entra in area e batte ancora Milinkovic-Savic. Al 36′ gli azzurri calano il tris con un’azione fotocopia, ma questa volta sul versante sinistro del rettangolo verde: Kvaratskhelia parte da centrocampo e segna. Poco prima dell’intervallo, il Toro prova a riaprirla con un destro di Sanabria, che accorcia le distanze.

Nella ripresa i granata ci mettono al cuore, senza tuttavia impensierire Meret. Al 72′ espulso Juric, incontenibile in panca dopo un fallo non fischiato per un contatto Mario Rui-Singo.