Napoli-Juventus, l’Osservatorio: “Gara a rischio elevato”. Possibili limitazioni a tifosi bianconeri

La partita tra Napoli e Juventus, in programma allo stadio Maradona il prossimo venerdì 13 gennaio e valida per il campionato di Serie A, è stata considerata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive come una “gara a rischio elevato”.

MERCOLEDI’ NUOVO AGGIORNAMENTO

Lo riportano le valutazioni fatte dall’Osservatorio, che si riaggiornerà questo mercoledì, giorno nel quale è prevista una nuova riunione alla luce anche di quanto accaduto ieri sull’A1, con gli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma, e la richiesta del ministro Piantedosi di “maggiore severità”.

POSSIBILI LIMITAZIONI A TIFOSI DELLA JUVE

Possibili, dunque, limitazioni ai tifosi bianconeri che verranno in trasferta a Napoli. L’Osservatorio ha suggerito la vendita dei biglietti per il settore ospiti solo a tesserati con la Juventus e non residenti in Campania, oltre ad un aumento dei controlli e del numero di steward presenti sul campo all’esterno e all’interno dello stadio di Fuorigrotta.