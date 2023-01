Napoli-Juve a rischio dopo le follie ultrà: stop ai tifosi ospiti?

Il big match Napoli-Juventus ad alta tensione non solo per la classifica, ma anche per «elevati profili di rischio» secondo le valutazioni emerse dalla riunione dello scorso 4 gennaio dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Soprattutto alla luce della battaglia fra ultrà in autostrada, domenica. Domani ci sarà una nuova riunione, per valutare misure più restrittive – al momento era suggerita la vendita dei biglietti per il settore ospiti «ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus, ovunque residenti» -, compreso magari lo stop ai tifosi in trasferta.

Sul fronte meramente sportivo, invece, si respira aria di impresa dalle parti della Continassa: dopo otto vittorie consecutive senza subire gol, i bianconeri pensano di poter fare il colpaccio. Il gioco non entusiasmerà particolarmente, ma ciò che conta è la concretezza: la Juventus, da questo punto di vista, è ripartita alla grande. E passo dopo passo è sempre più su in classifica. I bianconeri si sono issati al secondo posto insieme al Milan, oltre ad aver sfruttato la giornata positiva con i mezzi passi falsi di tutte le concorrenti, Roma e Lazio oltre ai rossoneri. Dietro la Juve hanno pareggiato tutti, davanti il Napoli continua a viaggiare a ritmi assurdi ma venerdì al “Maradona” ci sarà il faccia a faccia tra bianconeri e partenopei.

«Sarà una partita bella e importante, il nostro obiettivo era consolidarci tra le prime quattro» diceva Allegri subito dopo aver battuto l’Udinese, con la testa che inevitabilmente cominciava ad andare al big-match in programma a Napoli. La prima missione è già stata centrata, ora il vantaggio sulla quinta in classifica è di sei lunghezze e così i bianconeri possono cominciare anche a sbirciare lassù in cima, con la consapevolezza di essere potenzialmente a -4. Certo, bisognerà espugnare uno stadio ancora inviolato in questa stagione e da dove in otto gare è uscito indenne soltanto il Lecce a fine agosto, ma questa Juve sta cominciando a fare paura.

In primis, perché il miglior attacco è la difesa: qui i bianconeri non hanno rivali, con i sette gol subiti in 17 giornate che rappresentano il miglior dato dalla metà degli anni Ottanta. L’ultima rete presa risale a tre mesi fa, la squadra di Allegri toccò uno dei punti più bassi con il tonfo di San Siro contro il Milan per 2-0 e quello fu l’inizio della rimonta. Da quel giorno, otto vittorie consecutive e porta sempre inviolata, dall’ottavo al secondo posto, ma soprattutto una trasformazione totale a livello mentale e fisico. Ancora oggi l’infermeria resta affollata, eppure Allegri ha diverse armi in più in vista dello scontro diretto di venerdì.

Di Maria aveva soltanto i crampi, Chiesa ha messo altri minuti nelle gambe e aspetta una maglia da titolare, Bremer ha superato gli acciacchi e sarà a disposizione: non sarà ancora la vera Juve, con Vlahovic e Pogba e gli altri sempre fermi ai box, ma comincia ad avvicinarsi. E, anzi, come solidità di squadra e come convinzioni, la Juve di Allegri è davvero tornata. Per la conferma definitiva, serve proprio un esame di maturità come quello di venerdì contro il Napoli.