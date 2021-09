Napoli-Juve 2-1, parla Allegri: “Nulla da rimproverare ai ragazzi”

Massimiliano Allegri analizza nel post-partita la sconfitta contro il Napoli, la seconda consecutiva della sua Juventus dopo quella di due settimane fa contro l’Empoli.

“NULLA DA RIMPROVERARE”

“Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi – ha detto il tecnico dei bianconeri a DAZN -. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, ma ci condizionano molto gli errori: Szczesny alla fine ha parato poco nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita. Ora la testa è a martedì, proveremo a vincere subito in Champions”.

“SZCZESNY? RESTA TITOLARE”

“Ogni errore viene pagato a caro prezzo, è il calcio – ha aggiunto l’allenatore -. Szczesny? E’ un gran portiere e resta il nostro titolare, giocherà anche martedì. Anche stasera stava facendo bene, ma poi c’è stata questa palla che gli è sfuggita”.

“IL CAMPIONATO E’ LUNGO”

Allegri si è poi espresso così parlando del momento dei suoi: “Dispiace per stasera perché la partita si era messa sui giusti binari. Bisogna continuare a lavorare, il campionato è ancora lungo. Adesso ci attende una bella rincorsa per entrare nelle prime quattro, ma ho passato momenti peggiori in carriera. Ora pensiamo a fare una bella partita con il Malmo, poi ci sarà il Milan“.