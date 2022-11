Nadal saluta Torino: «Tornerò per vincere il prossimo anno…»

L’orgoglio del grande campione. Alle Nitto Atp Finals di Torino, Rafael Nadal, che era già eliminato, dopo le sconfitte in due set contro lo statunitense Taylor Fritz e il canadese Felix Auger-Aliassime, ieri ha ritrovato se stesso, battendo per 7-5, 7-5 il norvegese Casper Ruud, già sicuro del primo posto nel Gruppo Verde.

A differenza dei primi due avversari, si sapeva che lo scandinavo, che frequenta l’Academy dello spagnolo, gli avrebbe lasciato più tempo per sviluppare le sue trame. In più il maiorchino ha bisogno di match, dopo aver giocato poco ultimamente per gli infortuni, e ieri la crescita si è vista. Il servizio ha funzionato a meraviglia, fruttandogli ben 16 ace. Il 67% delle prime palle in campo gli è valso il 93% dei punti. Anche la gestione degli scambi è stata ottima e non di rado è stata finalizzata da sortite a rete, con soluzioni da applausi. Nel complesso i vincenti sono stati 37, a fronte di 16 errori non forzati.

«Non sono contento per il torneo – ha commentato commosso il maiorchino – però è sempre positivo terminare la stagione con una vittoria, contro un grande giocatore come Casper. È un buon amico e gli auguro “buena suerte” per il resto di queste Finals. Sono anche 200 punti in più in classifica, che per me sono importanti. Ieri (mercoledì, ndr) ho fatto un buon allenamento e per me è fondamentale avere un atteggiamento positivo. Ogni incontro ho giocato meglio. Ora è il momento di tornare a casa qualche giorno, poi mi attenderà un tour in America Latina e anche se saranno solo esibizioni mi aiuteranno a essere in forma. Alla fine lavorerò per preparare la prossima stagione, se starò bene in salute spero di avere un buon 2023». A Torino Rafa si è trovato bene: «Voglio ringraziare tutta la gente qui, non è stata una settimana perfetta, però avrò sempre un bel ricordo dell’Italia. Per me è la prima volta a Torino, una città bellissima, e voglio impegnarmi ancora di più per tornare l’anno prossimo». Poi si è soffermato sulla sua nuova dimensione di papà di Rafael, nato poco più di un mese fa: «Non è difficile, è complicato giocare bene contro i migliori atleti del mondo, l’altra è una cosa bella della vita. Sono felice perché ho vinto la mia prima partita da papà».

In serata Taylor Fritz ha invece sconfitto al termine di una battaglia lunga tre set con Felix Auger-Aliassime: con un punteggio di 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2 lo statunitense ha quindi conquistato il pass per le semifinali, nelle quali sfiderà Novak Djokovic.

Oggi alle 14 andrà in campo il serbo Novak Djokovic, che ieri pomeriggio si è allenato al Training Center dello Sporting. Ha già la certezza del primato nel Gruppo Rosso, dopo aver costretto alla resa il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev, e andrà a caccia del tris contro l’altro moscovita Daniil Medvedev, che ha già dovuto rinunciare ai sogni di gloria. Alle 21 Tsitsipas e Rublev combatteranno per il secondo posto.