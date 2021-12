Musica, arte, magia, botteghe: è Natale al Mercato Centrale

La magia del Natale arriva sabato al Mercato Centrale con una serata ricca di eventi, dalla musica all’arte passando per le bontà degli artigiani. Una festa dedicata al quartiere e alla città, che apre un calendario di iniziative per celebrare insieme la stagione più attesa dell’anno. Alle 19.30 il via ai festeggiamenti all’esterno con le musiche dei Free Voices Gospel Choir, seguiti dall’accensione dell’albero luminoso su piazza della Repubblica e delle otto sculture luminose di Marco Lodola, che con il suo “Giardino d’Inverno” porta al Mercato alcune delle opere pop colorate che lo hanno reso un artista di fama internazionale. Dopo lo spettacolo di luci, i festeggiamenti proseguono all’interno del Mercato dove, a partire dalle 20.30 verrà proposto “Bontà con Vista”: le migliori specialità delle botteghe comodamente servite al tavolo, al primo piano nel suggestivo Cocktail Bar. Dalle 22 poi la festa si animerà con le musiche del dj set, per i nostalgici degli anni ’80 e ’90.

GLI ALTRI EVENTI

Che Natale sarebbe senza le bontà degli artigiani? Per la stagione natalizia ci sarà un gemellaggio di tutto rispetto tra il Mercato di Torino e quello di Milano con il pop-up store del panettiere agricoltore Davide Longoni, che a Milano dà il nome dalla bottega del pane e dei dolci e che porterà all’ombra della Mole il dolce simbolo del Natale meneghino: il panettone artigianale. Chi lo ama avrà l’occasione di gustarne uno davvero speciale. Chi invece non sa scegliere tra le tante bontà presenti al Mercato e le proposte a tema degli artigiani, potrà acquistare una gift card presso l’infopoint, caricandola dell’importo preferito. Tutti i pranzi delle domeniche di dicembre saranno poi accompagnati dalla cucina vegetale di Antonio Chiodi Latini che proporrà piatti della tradizione popolare rivisitati con le materie prime dell’orto in abbinamento ai vini dell’Enoteca di Cantina Social. È proprio Cantina Social a portare al Mercato domenica 5 le Sbarbatelle, giovani vinicoltori da tutta Italia, e Ais, l’Associazione Italiana Sommelier, per un evento di degustazione di molte etichette. Domenica 12 e domenica 26 invece, la giornata proseguirà con lo spettacolo di AperiSwing.