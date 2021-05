Muri abbattuti, rifiuti e vandali: tutti i guai dell’ex Galoppatoio

Muri abbattuti, rifiuti, vetri taglienti ed edifici in stato di abbandono. Il parco dell’ex Galoppatoio militare, sul territorio della Circoscrizione 7, ha riaperto al pubblico lo scorso febbraio ma per quanto riguarda la struttura all’interno del polmone verde i problemi non sembrano mancare. Alcuni residenti si sono fatti avanti, temendo occupazioni o rave party, per chiedere «un intervento di messa in sicurezza dell’area». Del resto quanto continua ad accadere nell’ex campo sportivo del Tarcisia Sassi – in balia di disperati e prostitute – non smette di far discutere. E in zona c’è chi teme un ritorno al passato.

Le due facce

L’area adibita a parco di oltre quattro ettari è stata recentemente oggetto di un rilancio voluto dall’amministrazione comunale. I tecnici comunali del Verde pubblico hanno lavorato sulla messa in sicurezza dello spazio con l’intento di dare continuità alle caratteristiche della zona. Pochissimi gli abbattimenti eseguiti su alcune piante ammalate, mentre sono state demolite parti residue usate un tempo per le esercitazioni equestri. La nota dolente è rappresentata da quel galoppatoio chiuso ormai da una decina di anni. Quel buco nel muri, infatti, è un invito a nozze per i furbetti che in un parco così grande farebbero persino fatica ad essere notati. E buttando un occhio oltre il passaggio si vedono ancora i vecchi abbeveratoi dei cavalli.

La denuncia

«L’ex Galoppatoio militare – denuncia Lorenzo Ciravegna, segretario del comitato Bcps -, sprofonda nel degrado tra bottiglie di vetro abbandonate e muri abbattuti, l’area non è mai stata messa in sicurezza con transenne ed è accessibile a tutti». Nessuna misura per mettere l’area in sicurezza anche secondo il capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano. «Per l’ex Galoppatoio militare Ferruccio Dardi – conclude Magliano -, abbiamo sentito tante belle parole. Al momento non c’è nessuna progettualità da parte di un’amministrazione sempre più distratta e lontana. Urgono misure urgenti: per questo motivo presenterò un’interpellanza in Sala Rossa».