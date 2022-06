Murazzi, riapertura solo a metà tra erba alta e i pontili a pezzi

I Murazzi hanno riaperto, ma soltanto a metà. La parte verso il parco del Valentino infatti versa ancora in stato di abbandono. I vecchi pontili da cui un tempo erano attraccati i battelli Valentino e Valentina sono a pezzi e invasi dall’erba. Le piante infestanti in riva al Po hanno superato il metro di altezza e tra i ciuffi spuntano bottiglie di plastica e lattine di birra. La “selva” ha invaso anche le aiuole che costeggiano la salita verso corso Vittorio Emanuele II. Non certo un bello spettacolo per i torinesi che stanno lentamente ritornando a frequentare un luogo simbolo della vita notturna. E se il Porto Urbano e Gianca hanno aperto le porte al pubblico, nell’altra metà dei “Muri” nulla è cambiato da quando Valentino e Valentina erano naufragati durante la piena del 25 novembre 2016. Da sei anni i pontili versano in stato di totale degrado, i listelli di legno sono quasi tutti spariti e le arcate chiuse rendono l’area particolarmente desolante. Per le nuove aperture bisognerà attendere dopo l’estate, mentre per i battelli e i nuovi “porticcioli” i tempi sono ben più lunghi. La giunta comunale ha approvato a fine dicembre il progetto che permetterà l’avvio degli interventi di ripristino della navigabilità ma non prima del 2026. Il costo totale dell’operazione sarà di 10 milioni di euro finanziati con i fondi stanziati dal Pnrr. La delibera firmata dall’assessore Francesco Tresso prevede il ritorno dei battelli sul Po e un servizio di navigazione fluviale fino a Borgo Navile nel Comune di Moncalieri. partendo appunto dai Murazzi. Secondo le dichiarazioni fatte da Gtt, un nuovo battello sarebbe dovuto arrivare già nel 2020. Durante la precedente amministrazione si parlava di un ritorno delle imbarcazioni per l’avvio delle Atp Finals. Invece si dovranno attendere come minimo 4 anni.