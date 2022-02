Muore di Covid, per l’Asl è un fantasma. E la procura deve archiviare l’indagine

Un anziano abbandonato per 20 giorni a casa con sintomi del Covid talmente gravi che, quando venne portato in ospedale, morì. I suoi familiari lasciati soli, con sintomi della malattia, dopo la morte del loro caro. Infine, la beffa finale: sui disguidi e le sofferenze arrecati a questa famiglia durante la prima ondata del virus, non è possibile indagare (scrive la procura) perché il nome dell’anziano deceduto, Benito Bianchi, è sparito dai server di Asl e Regione. È come se l’uomo non fosse mai esistito.

«Il nominativo non risulta», è quanto hanno scritto gli uomini della pg, incaricati di svolgere verifiche, al pm Giovanni Caspani, che, per questo e altri motivi, è stato costretto a chiedere l’archiviazione. L’ultimo dei paradossi della vicenda, che ben sintetizza il caos che la pandemia ha portato, è che il signor Benito, deceduto il 27 marzo 2020 in ospedale, non è sempre stato “un fantasma” per gli archivi della sanità.

Lo dimostra quanto ha raccontato il suo medico di base – sentito come teste – agli inquirenti: «Nonostante avessi inviato comunicazione del decesso, ricordo che ancora dopo mesi (circa sei, ndr) dalla morte del signor Bianchi egli compariva, sul portale, ancora sottoposto a isolamento a domicilio».

Stefano Bianchi, il figlio di Benito – uomo molto conosciuto nel quartiere Aurora – non nasconde la propria delusione. Assistito dall’avvocato Antonio Vallone, Stefano aveva sporto querela per omissione di atti d’ufficio.

Il pm aveva aperto un’inchiesta. Ma se la vittima risulta inesistente, è impossibile procedere. «Non è stato possibile acquisire le informazioni richieste dallo scrivente – scrive il pm nella richiesta di archiviazione – in quanto dall’esame degli archivi Sisp e della documentazione cartacea di altri archivi dell’Asl, il nominativo di Bianchi Benito non risulta».

Secondo la procura, la causa della “sparizione” del nome sarebbe «un probabile disguido all’interno della piattaforma, verosimilmente attribuibile alla difficile gestione dell’emergenza» e in particolare a “un travaso” di dati dal sistema del Sisp al portale della Regione. Durante il trasferimento, potrebbero essere andati persi i dati di vari pazienti, è la supposizione. «Ciò di fatto – conclude il pm – ha reso impossibile individuare la persona fisica che non ha dato seguito alla segnalazione. Peraltro, considerata la mole di comunicazioni che pervenivano, la disorganizzazione del servizio Sisp che si era trovato a gestire una situazione imprevista e non controllabile, è anche possibile che la segnalazione non sia mai stata visionata. In ogni caso, l’ipotesi di reato configurabile richiede la sussistenza del dolo, non prospettabile».

Il figlio Stefano ricorda il padre come «un uomo attivo e in piena salute». «Aveva 83 anni – racconta – e stava bene. Nel quartiere conosceva tutti. Aveva lavorato alla Fiat, alla Lancia, in mercati e bar. Viveva qui dagli anni Sessanta. È stato drammatico essere stati abbandonati da tutti. Anche io, dopo la morte di papà, sono stato molto male. Ho avuto problemi di salute e sono invalido civile ma nessuno ci ha mai fatto un tampone. Non è ammissibile che non paghi nessuno».