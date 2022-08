Muore colpito da un fulmine l’industriale Alberto Balocco

L’industriale Alberto Balocco, da anni al timone dell’industria dolciaria nota in tutta Italia, è morto dopo essere stato colpito verosimilmente da un fulmine in un tragico incidente in montagna. I fatti si sono verificati alle 13:00 circa di oggi sulla strada Assietta, nel comune di Pragelato (Torino). I militari della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Sestriere, sono intervenuti su chiamata del 118 per riscontrare il decesso di due ciclisti, deceduti con ogni probabilità causa folgorazione. Le vittime, dagli accertamenti, risultavano essere il 53enne titolare dell’omonima azienda dolciaria, e Davide Vigo, classe 1967 nato a Torino e residente in Lussemburgo. A rendere ancora più amaro questo tragico destino il fatto che Balocco avesse festeggiato proprio ieri il suo 56esimo compleanno.

In una nota diramata dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si legge che “la chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell’Assietta. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. Nonostante condizioni meteo negative, l’eliambulanza è riuscita a sbarcare l’équipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei mtbiker. In attesa dell’autorizzazione alla rimozione delle salme da parte del magistrato, l’eliambulanza è tornata operativa mentre le squadre a terra si sono attivate per il trasporto a valle. In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale sanitario, si può supporre che l’incidente sia avvenuto a causa di un fulmine”.

