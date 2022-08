Mucca in tangenziale, un blindato della polizia la travolge: quattro agenti feriti [FOTO]

Grave incidente nella notte in tangenziale a Torino, tra gli svincoli di corso Regina Margherita e Venaria. Intorno all’una un automezzo della polizia con a bordo quattro agenti, che viaggiava in direzione Milano, ha centrato in pieno una mucca che, dopo aver aggirato le recinzioni, si trovava al centro della carreggiata; proveniva dai campi adiacenti.

L’impatto ad alta velocità ha provocato il ferimento dei poliziotti, tre dei quali portati in condizioni non gravi al Giovanni Bosco, uno ricoverato in codice giallo al Cto, e la distruzione della vettura, oltre alla morte dell’animale. Per estrarre gli agenti dalle lamiere dell’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.