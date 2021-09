Movimento, buone maniere e bambini: come accogliere un cucciolo in casa

In Italia sono circa 7 milioni gli esemplari a 4 zampe regolarmente registrati all’anagrafe canina e presenti nelle famiglie. Un legame tanto profondo che per un italiano su 3 è come un figlio (37%), tanto da ricordarsi e festeggiare persino il suo compleanno (39%). A dirlo è uno studio condotto da Swg per Ca’ Zampa, Gruppo italiano di Centri per il benessere dei pet. Proprio dagli esperti della cura di Fido, arrivano dei consigli su come farlo stare bene, a partire dai primi momenti in cui mette la propria zampa in casa.

LE 5 REGOLE

Al cane piace uscire e ha bisogno di fare moto: vale per i cani di grossa taglia, ma anche per i cagnolini vivaci. Quindi, è bene considerare l’indole dell’amico a quattro zampe. Quando si prende un animale bisogna essere consapevoli delle sue esigenze. Passeggiate lunghe, in assenza di giardino, giochi all’aperto, presenza per parecchie ore del proprio amico umano, per alcuni esemplari sono fondamentali.

PELO E BUONE MANIERE

Un suggerimento in più che piacerà agli amanti del pulito: maltesi e barboncini non perdono il pelo. Mentre non sempre pelo corto significa che ne perderanno meno di un cane a pelo lungo, anzi. Per quanto riguarda le buone maniere, un cucciolo è un impegno importante, soprattutto finché impara a fare la pipì fuori. È bene armarsi di mocio e tappetini assorbenti e soprattutto di tanta pazienza. Ecco perché è consigliabile prendere il cucciolo dopo i due mesi di età, in modo tale che abbia avuto modo di socializzare a sufficienza con la mamma.

SCOPRIRE IL MONDO

È importante che il cucciolo cominci ad esplorare il mondo esterno, fuori la sua cuccia. Fermo restando che è bene tenerlo al riparo finché non ha completato il ciclo di vaccinazioni e le profilassi sanitarie. Usando le accortezze del caso, è possibile portarlo fuori magari in braccio, fintanto che non ha completato le vaccinazioni, o in luoghi sicuri da rischi sanitari, permettendogli di vedere di tutto.

NON E’ UN GIOCO

Se si hanno bambini piccoli, bisogna considerare che possono diventare anche fonte di stress. Quindi è importante permettere al cane di avere un rifugio sicuro dove ripararsi quando non vuole essere toccato o vuole star tranquillo, e insegnare ai bambini di non infastidirlo quando si trova lì.