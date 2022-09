Movida violenta a San Salvario: spari in aria, lo streamer riprende tutto

Movida violenta a San Salvario. Quattro i colpi di pistola esplosi in strada ieri sera, intorno alle 21.15, nella zona compresa tra largo Saluzzo e via Berthollet, che hanno provocato l’intervento della polizia, allertata da residenti e avventori. La particolarità è che la sparatoria è stata immortalata su Twitch durante una diretta sul canale di Dankol83, noto streamer torinese, che stava trasmettendo da un locale poco distante.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i colpi sono stati sparati in aria da una persona con una pistola scacciacani, anche se non è chiaro il motivo. Durante l’intervento della polizia, alcuni spacciatori sono stati immortalati mentre salivano sopra alle vetture per farsi dei selfie.

