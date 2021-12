Movida, la stretta è definitiva: coprifuoco sull’alcol dalle 21

È ufficiale: il contrasto alla “malamovida” durerà tutto l’anno. Una sorta di coprifuoco permanente, insomma, per evitare tanto gli assembramenti, quanto gli schiamazzi che non fanno dormire i residenti di quartieri come San Salvario o Vanchiglia. La Giunta di Palazzo Civico, infatti, ha approvato ieri mattina il provvedimento che estende il periodo di applicazione sulla “Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone” già inserito nel Regolamento di Polizia Urbana. In altre parole: stop alla vendita di bevande da asporto alcoliche e superalcoliche dopo le 21 nelle zone della movida o più frequentate dai giovani nelle ore serali. «Dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno» spiegano da Palazzo Civico.

«L’estensione temporale è stata valutata dopo aver esaminato i dati notturni del monitoraggio effettuato dal Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali da cui è emerso che l’inquinamento acustico non è più un fenomeno solo stagionale» spiegano ancora dal Comune. Le zone interessate dal provvedimento comprendono: via Giolitti, via delle Rosine, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo, via Verdi, via Roero di Cortanze lati, corso San Maurizio; corso Regina Margherita, via Napione ambo lati, corso San Maurizio; corso Regio Parco, corso Verona, Lungo Dora Firenze; corso Dante (ambo lati), via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D’Azeglio. In tali aree cittadine il divieto di detenzione per il consumo in luogo pubblico o a uso pubblico di bevande in contenitori di vetro e metallo è anticipato alle ore 21.