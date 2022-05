Movida, il piano dei residenti. E Lo Russo promette sanzioni

Pattugliamenti delle forze dell’ordine, rispetto dei regolamenti sulla vendita degli alcolici, delocalizzazione della vita notturna e un progetto di riqualificazione dell’isola pedonale di via Balbo. Sono questi i principali argomenti che hanno tenuto banco nell’incontro a tema movida che si è svolto ieri mattina tra il Comune (sindaco Stefano Lo Russo e assessori Carlotta Salerno, Paolo Chiavarino e Gianna Pentenero) e una delegazione di residenti, commercianti a cui ha preso parte anche la scuola Ricasoli e la parrocchia Santa Giulia. Obiettivo quello di ridurre l’impatto dei problemi causati dalla movida sul territorio di Vanchiglia. Magagne come quelle raccontate dai responsabili dell’Hotel dei pittori di corso Regina Margherita, che hanno portato all’attenzione della Città le rimostranze avanzate dalla clientela. «Abbiamo presentato – racconta Stefano Caputo, tra i partecipanti -, un nostro progetto che prevede il rilancio di via Balbo con uno spazio dedicato in primis a bimbi e anziani e con una chiusura notturna tramite cancellate». Al termine dell’incontro con le istituzioni poi alcuni residenti hanno lanciato un ultimatum al Comune, avanzando l’ipotesi di ricorre a vie legali se la situazione non fosse migliorata in temi brevi. «Questi problemi non si rivolvono in tribunale – replica a distanza il sindaco Lo Russo -. Stiamo preparando una delibera che inasprirà le sanzioni amministrative per i locali che violano sistematicamente le norme. Abbiamo anche chiesto un incremento del presidio delle forze dell’ordine». A congestionare la zona poi c’è un nuovo ritardo nella riapertura dei locali ai Murazzi. «C’è stato un contrattempo tecnico – spiega il sindaco -. Auspichiamo di aprire prima dell’estate». Cassata anche l’idea di estendere l’area della movida negli spazi Italgas di corso Regina.