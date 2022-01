Mou non trova Allegri: in panca va Landucci. Dybala, ancora dubbi

Pensavano entrambi che sarebbe stato diverso, questo campionato, forse: Mourinho contro Allegri nel big match dei delusi, di guru della panchina in grande difficoltà. Ma a bordocampo nella gara di domani alle 18.30 Allegri non ci sarà: «La squalifica ci sta, sono cose che capitano e quindi non c’è bisogno di commentare o aggiungere altro» dice l’allenatore sul turno di stop e l’ammenda da diecimila euro per le frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro Sozza al termine della sfida contro il Napoli. A guidare la squadra all’Olimpico ci sarà il suo vice, Marco Landucci, e la Juve cercherà un successo che a Roma, sponda giallorossa, è arrivato soltanto una volta nelle ultime otto trasferte nella Capitale tra campionato e Coppa Italia.

«È un altro scontro diretto, dobbiamo prepararci al meglio e servirà lo spirito giusto per portare a casa un risultato positivo» dice Massimiliano Allegri alla vigilia del secondo big-match consecutivo per la squadra bianconera. Il primo, però, non è andato benissimo: «Ci aspettavamo di vincere e di avvicinarci, ma con il pareggio abbiamo mantenuto lo stesso distacco e ora serve lavorare per migliorare» il parere del tecnico, il quale torna per un attimo all’1-1 di giovedì all’Allianz Stadium. E il processo di crescita non sarà brevissimo: «Sapevo che ci voleva pazienza, così come sapevo che nessuno può fare miracoli e che questa sarebbe stata la stagione per iniziare a cambiare la squadra – l’analisi a 360 gradi di Allegri – e che c’è bisogno di tempo per crescere sotto il piano dell’esperienza di tanti giovani: non sono per nulla spaventato, tutti vorremmo vincere lo scudetto ma adesso serve costruire per arrivare a lottare per il titolo nel giro di uno o due anni». L’obiettivo per quest’anno resta un piazzamento che porti alla prossima Champions League, la Roma sarà già un test importante: «Hanno ottime individualità e Mourinho preparerà la partita al meglio perché vengono da una sconfitta, c’è bisogno di una prestazione di livello».

Tra gli assenti in casa bianconera ci sono Danilo, Bonucci e Alex Sandro, oltre a Pinsoglio positivo al Covid e Ramsey ufficialmente sul mercato, ma Dybala può tornare dal primo minuto: «Valuterò lui come tutti gli altri, sicuramente ci saranno delle rotazioni perché veniamo da una settimana di duro lavoro e saranno tutti importanti per le tante gare ravvicinate» così Allegri non scopre le carte sulla Joya. Nel pacchetto arretrato, invece, non ci sono alternative: «Dico che giocano Cuadrado e De Sciglio, in mezzo ne ho soltanto due (De Ligt e Rugani, ndr) e quindi non potete sbagliare la difesa» ha scherzato il tecnico con i giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadium.