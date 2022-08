MotoGP: Zarco in pole position a Silverstone. Bagnaia primo degli italiani

È di Johann Zarco la pole position nel Gp di Gran Bretagna di MotoGp. Sul circuito di Silverstone il centauro transalpino in sella a Ducati ha chiuso il giro più veloce in 1’57″767 precedendo lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales (1’57″865) e l’australiano Jack Miller (1’57″931), suo compagno di marca. Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, ha chiuso quarto davanti al primo degli italiani, Francesco “Pecco” Bagnaia. Sesto Aleix Espargaro su Aprili. Poi quattro Ducati a completamento della top ten, sono quelle di Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jorge Martin e Luca Marini.