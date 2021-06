MotoGp, Zarco in pole in Germania: Bagnaia decimo, migliore degli italiani

Pole position per Zarco sulla pista del Sachsenring. Il pilota francese della Ducati partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Germania di MotoGp, grazie al sensazionale tempo di 1’20”236. Alle sue spalle ‘El Diablo’ Quartararo su Yamaha, distante 11 millesimi, e Aleix Espargarò su Aprilia, a 211 millesimi.

In seconda fila Miller, un Marquez ancora lontano dalla forma migliore e il portoghese Oliveira, in terza Marin, Pol Espargarò e Nakagami. Decimo tempo per il migliore degli italiani, il torinese Pecco Bagnaia. Molto male Valentino Rossi, 16mo, e Morbidelli (caduto e 18mo in griglia).