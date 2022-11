MotoGp Valencia: Bagnaia si gioca il Mondiale, ottavo tempo. Quartararo quarto

Tutto in una gara. Sul circuito di Valencia il torinese della Ducati Pecco Bagnaia e il francese Quartararo si giocano il Mondiale nell’ultimo atto della stagione. Le qualifiche attribuiscono la pole position a un super Jorge Martin, con Marc Marquez e Jack Miller a completare la prima fila.

Quarto tempo per il campione in carica Quartararo, mentre Bagnaia, che ha 23 punti di vantaggio sul rivale, si accontenta dell’ottava casella. Domani il giorno della verità.

Back-to-back poles for @88jorgemartin 🔝

He will be joined by @marcmarquez93 and @jackmilleraus on the front row tomorrow 👊#TheDecider pic.twitter.com/eGANsyxrBQ

