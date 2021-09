Francesco “Pecco” Bagnaia trionfa ad Aragon: il pilota della Ducati beffa Marquez nel finale e conquista il primo successo della sua carriera in MotoGP.

Il torinese ha beffato Marc Marquez dopo un gran duello nel finale di gara. Terza posizione al traguardo per Joan Mir su Suzuki. Sesto posto per Enea Bastianini, ottava posizione per Fabio Quartararo, ancora leader del mondiale.