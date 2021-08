MotoGP Stiria: trionfa Martìn, solo nono Bagnaia

Prima la pole, poi il successo. Il decimo appuntamento della MotoGp, in Stiria, è nel segno di Jorge Martìn che sale sul gradino più alto del podio per la prima volta in top class, davanti al campione in carica Mir e al numero uno della classifica Quartararo. La Red Bull Ring non porta bene a Pecco Bagnaia: il torinese ha chiuso soltanto al nono posto. Tredicesimo Valentino Rossi.

