MotoGp Spagna: pole position di Quartararo, quarto tempo per Bagnaia

Quarta pole consecutiva sul circuito di Jerez per Fabio Quartararo. Il pilota francese partirà davanti a tutti in Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Secondo, per soli 57 millesimi di ritardo, Franco Morbidelli, quindi la Ducati factory di Jack Miller. Partirà dal quarto posto, aprendo la seconda fila, il torinese Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez e Valentino Rossi non sono riusciti ad accedere al Q2 e partiranno dalla quattordicesima e dalla diciassettesima casella.