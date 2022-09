MotoGp San Marino: Bagnaia trionfa ancora e ora sogna il Mondiale

Un fantastico Francesco Bagnaia si aggiudica il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota torinese della Ducati, partito dalla quinta casella, completa una straordinaria rimonta sul circuito di Misano, chiudendo davanti a Bastianini e Vinales. Pecco, ora, sogna il Mondiale: sono solo 30 i punti di svantaggio dal leader della classifica Quartararo.

What an INCREDIBLE preview to these two as teammates next year! 🙌@PeccoBagnaia JUST edges out @Bestia23! 🥇#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/4mw3Lm2TZn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2022