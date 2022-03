MotoGP: Quartararo in pole in Indonesia, seconda fila per Bagnaia

Fabio Quartararo in pole position nel Gran Premio d’Indonesia, secondo atto del mondiale di MotoGP. Il campione del mondo in carica ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica sulla pista di Mandalika, chiudendo in 1’31”067 e precedendo le due Ducati Pramac di Jorge Martin, secondo a due decimi, e di Johann Zarco, terzo a tre decimi.

Quarta posizione per Brad Binder davanti al migliore degli italiani, Enea Bastianini, che partirà dalla seconda fila al quinto posto in griglia. Seconda fila anche per Pecco Bagnaia: il torinese ha raggiunto le qualifiche dalla Q1 e ha chiuso col sesto tempo, a 440 millesimi dal poleman. Male Franco Morbidelli, dodicesimo, e Marc Marquez, quindicesimo dopo due cadute.