MotoGp, qualifiche: tripletta Ducati a Valencia. Decimo tempo per Rossi

L’ultima pole position del Mondiale di MotoGp è di Jorge Martin. Sarà il pilota spagnolo del team Pramac partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Valencia, precedendo le Ducati ufficiali del torinese Francesco Bagnaia e Jack Miller. Il campione del mondo Quartararo partirà dall’ottava casella, mentre Valentino Rossi, alle sue ultime qualifiche, ha centrato il decimo tempo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

A classic Qualifying to close out the season! 🔥@88jorgemartin claims pole ahead of @PeccoBagnaia and @jackmilleraus! ⏱️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/fmFQe4fYWn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 13, 2021