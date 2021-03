MotoGP Qatar, fantastico Bagnaia: pole da record. Bene Rossi: quarto

Fantastico Francesco Bagnaia. Il pilota torinese conquista la prima pole position della stagione e la sua prima pole position da quando gareggia in MotoGp. Non poteva iniziare meglio, l’annata. Del resto già nelle libere si era capita che la Ducati aveva una marcia in più sul circuito di Losail, in Qatar. Col tempo di 1’52”772, Bagnaia non solo si è guadagnato la prima casella nella griglia di partenza, ma ha anche fissato il nuovo record della pista. Dietro di lui le Yamaha factory di Quartararo e Vinales, quindi uno splendido, eterno, Valentino Rossi.



LA GRIGLIA DI PARTENZA