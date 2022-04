MotoGp Portogallo: Zarco in pole position, Bagnaia finisce ko

Johann Zarco conquista la pole position al termine delle qualifiche nel GP del Portogallo, quinto appuntamento del MotoMondiale. Sul circuito di Portimao il pilota della Ducati Pramac ha stabilito il miglior tempo, seguito da Mir e Aleix Espargarò. In seconda fila Miller, Quartararo e Bezzecchi. Paura per il torinese Pecco Bagnaia, caduto in Q1: da valutare il suo infortunio alla spalla destra.